Comcast
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

  • Greater Denver And Boulder Area

Comcast Chef för mjukvaruingenjörer Löner i Greater Denver And Boulder Area

Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in Greater Denver And Boulder Area på Comcast varierar från $206K per year för L4 till $278K per year för L8. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Denver And Boulder Area uppgår till $265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L4
Manager
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
Senior Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Manager II
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
Director
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Chef för mjukvaruingenjörer at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $315,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Chef för mjukvaruingenjörer role in Greater Denver And Boulder Area is $215,000.

