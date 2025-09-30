Företagskatalog
  Löner
  Mjukvaruingenjör

  Alla Mjukvaruingenjör löner

  New York City Area

Comcast Mjukvaruingenjör Löner i New York City Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Comcast varierar från $95.8K per year för I till $190K per year för Senior Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $157K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer 1
I(Instegsnivå)
$95.8K
$90K
$2K
$3.8K
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$143K
$127K
$15K
$1.9K
Senior Engineer
$190K
$157K
$23.4K
$9.9K
$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Forskare

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Comcast in New York City Area sits at a yearly total compensation of $222,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Mjukvaruingenjör role in New York City Area is $155,000.

