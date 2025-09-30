Företagskatalog
Comcast
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • India

Comcast Mjukvaruingenjör Löner i India

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Comcast varierar från ₹1.31M per year för II till ₹3.22M per year för Principal Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.33M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Engineer 1
I(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.59M
₹2.38M
₹0
₹209K
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

₹13.95M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Comcast in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,219,602. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Comcast för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,331,328.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Comcast

Relaterade företag

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Se alla företag ➜

Andra resurser