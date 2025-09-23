Företagskatalog
Comcast
Medianersättningspaketet för Marknadsföring in United States på Comcast uppgår till $200K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Comcast
Director
Philadelphia, PA
Totalt per år
$200K
Nivå
Senior Principal Engineer
Grundlön
$140K
Stock (/yr)
$32K
Bonus
$28K
År på företaget
8 År
Års erfarenhet
20 År
Vilka är karriärnivåerna på Comcast?

$160K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på Comcast in United States ligger på en årlig total ersättning på $306,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Comcast för Marknadsföring rollen in United States är $208,000.

