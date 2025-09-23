Företagskatalog
Comcast
Comcast Managementkonsult Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Managementkonsult in Austria på Comcast varierar från €44.1K till €64.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€50.6K - €57.7K
Austria
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

€142K

Få Betalt, Inte Lurad

Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Managementkonsult at Comcast in Austria sits at a yearly total compensation of €64,262. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Managementkonsult role in Austria is €44,112.

