Medianersättningspaketet för Personalresurser in United States på Comcast uppgår till $127K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Comcast
Delivery Lead
Philadelphia, PA
Totalt per år
$127K
Nivå
L5
Grundlön
$112K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Comcast?

$160K

Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

أعلى حزمة راتب لوظيفة Personalresurser في Comcast in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $307,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Comcast لوظيفة Personalresurser in United States هو $124,000.

