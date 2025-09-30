Företagskatalog
Comcast
  • Löner
  • Finansanalytiker

  • Alla Finansanalytiker löner

  • Greater Denver And Boulder Area

Comcast Finansanalytiker Löner i Greater Denver And Boulder Area

Medianersättningspaketet för Finansanalytiker in Greater Denver And Boulder Area på Comcast uppgår till $105K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
Totalt per år
$105K
Nivå
L3
Grundlön
$96.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Comcast?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Finansanalytiker tại Comcast in Greater Denver And Boulder Area có tổng thu nhập hàng năm là $110,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Comcast cho vị trí Finansanalytiker in Greater Denver And Boulder Area là $104,825.

Andra resurser