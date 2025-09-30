Datavetare-ersättning in Philadelphia Area på Comcast varierar från $127K per year för Data Scientist 2 till $126K per year för Data Scientist 3. Det yearliga medianersättningspaketet in Philadelphia Area uppgår till $132K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
15%
ÅR 1
15%
ÅR 2
15%
ÅR 3
15%
ÅR 4
40%
ÅR 5
På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:
15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)
15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)
15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)
15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)
40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)