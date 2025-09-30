Företagskatalog
Comcast
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Affärsanalytiker

  • Alla Affärsanalytiker löner

  • Philadelphia Area

Comcast Affärsanalytiker Löner i Philadelphia Area

Affärsanalytiker-ersättning in Philadelphia Area på Comcast varierar från $84.2K per year för Business Analyst 2 till $123K per year för Senior Business Analyst. Det yearliga medianersättningspaketet in Philadelphia Area uppgår till $133K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$84.2K
$81.8K
$0
$2.3K
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$123K
$110K
$4.8K
$8.2K
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Affärsanalytiker erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Business Intelligence Analytiker

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Comcast in Philadelphia Area ligger på en årlig total ersättning på $129,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Comcast för Affärsanalytiker rollen in Philadelphia Area är $102,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Comcast

Relaterade företag

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Se alla företag ➜

Andra resurser