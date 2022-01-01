Color Löner

Colors löneintervall sträcker sig från $114,425 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $278,600 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Color . Senast uppdaterad: 8/23/2025