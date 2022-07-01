Collectors Löner

Collectorss löner varierar från $149,250 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $450,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Collectors . Senast uppdaterad: 10/13/2025