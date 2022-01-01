Cognosante Löner

Cognosantes löner varierar från $63,750 i total ersättning per år för en Cybersäkerhetsanalytiker i den lägre delen till $128,156 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cognosante . Senast uppdaterad: 9/6/2025