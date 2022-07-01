Cognira Löner

Cogniras löner varierar från $9,768 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $104,475 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cognira . Senast uppdaterad: 9/5/2025