Företagskatalog
Cognira
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Cognira Löner

Cogniras löner varierar från $9,768 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $104,475 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cognira. Senast uppdaterad: 9/5/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Datavetare
$104K
Personalresurser
$9.8K
Mjukvaruingenjör
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

A função com maior remuneração relatada na Cognira é Datavetare at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $104,475. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cognira é $73,500.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cognira

Relaterade företag

  • Pinterest
  • Snap
  • Google
  • Apple
  • DoorDash
  • Se alla företag ➜

Andra resurser