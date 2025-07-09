Cognigy Löner

Cognigys löner varierar från $67,017 i total ersättning per år för en Produktchef i den lägre delen till $95,337 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cognigy . Senast uppdaterad: 9/5/2025