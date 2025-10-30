Företagskatalog
CNA Insurance
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Aktuarie

  • Alla Aktuarie löner

CNA Insurance Aktuarie Löner

Medianersättningspaketet för Aktuarie in United States på CNA Insurance uppgår till $155K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CNA Insurances totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Totalt per år
$155K
Nivå
Actuarial Consultant
Grundlön
$141K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Aktuarie erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Aktuarie på CNA Insurance in United States ligger på en årlig total ersättning på $228,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CNA Insurance för Aktuarie rollen in United States är $151,700.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för CNA Insurance

Relaterade företag

  • Palantir
  • Qualtrics
  • Medallia
  • FICO
  • Moelis & Company
  • Se alla företag ➜

Andra resurser