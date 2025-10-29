Företagskatalog
CMR Surgical
CMR Surgical Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United Kingdom på CMR Surgical uppgår till £50.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CMR Surgicals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/29/2025

Medianpaket
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Totalt per år
£50.3K
Nivå
-
Grundlön
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på CMR Surgical?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på CMR Surgical in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £86,555. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CMR Surgical för Mjukvaruingenjör rollen in United Kingdom är £46,476.

