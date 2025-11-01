Företagskatalog
Clickhouse
Clickhouse Mjukvaruingenjör Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Clickhouses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€131K - €152K
Germany
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€121K€131K€152K€169K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Clickhouse omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Clickhouse in Germany ligger på en årlig total ersättning på €169,174. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Clickhouse för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €120,838.

