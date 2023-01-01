Clickhouse Löner

Clickhouses medianlön är $234,375 för en Mjukvaruingenjör . Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Clickhouse. Senast uppdaterad: 9/7/2025
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Clickhouse omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.