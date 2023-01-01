Företagskatalog
Clickhouse
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Clickhouse Löner

Clickhouses medianlön är $234,375 för en Mjukvaruingenjör . Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Clickhouse. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $234K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Clickhouse omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Clickhouse är Mjukvaruingenjör med en årlig total ersättning på $234,375. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Clickhouse är $234,375.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Clickhouse

Relaterade företag

  • Flipkart
  • Netflix
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Se alla företag ➜

Andra resurser