ClearTax Löner

ClearTaxs löneintervall sträcker sig från $11,907 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $103,809 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ClearTax . Senast uppdaterad: 8/24/2025