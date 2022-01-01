Företagskatalog
ClearTax
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

ClearTax Löner

ClearTaxs löneintervall sträcker sig från $11,907 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $103,809 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ClearTax. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $16.8K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $104K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Verksamhetsanalytiker
$11.9K
Affärsutveckling
$19.8K
Produktdesigner
$30.7K
Programchef
$13K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På ClearTax omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att interagera med anställda från olika företag, få karriärråd och mer.

Besök nu!

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på ClearTax är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total kompensation på $103,809. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på ClearTax är $27,941.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för ClearTax

Relaterade företag

  • Tata Elxsi
  • Revature
  • People Tech Group
  • HashedIn
  • Wissen Technology
  • Se alla företag ➜

Andra resurser