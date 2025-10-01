Företagskatalog
CLEAR Mjukvaruingenjör Löner i New York City Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på CLEAR varierar från $217K per year för Software Engineer II till $353K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $223K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CLEARs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

30%

ÅR 2

50%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På CLEAR omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 30% intjänas under 2nd-ÅR (30.00% årligen)

  • 50% intjänas under 3rd-ÅR (50.00% årligen)



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på CLEAR in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $352,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CLEAR för Mjukvaruingenjör rollen in New York City Area är $215,000.

