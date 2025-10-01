Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på CLEAR varierar från $217K per year för Software Engineer II till $353K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $223K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CLEARs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
20%
ÅR 1
30%
ÅR 2
50%
ÅR 3
På CLEAR omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
30% intjänas under 2nd-ÅR (30.00% årligen)
50% intjänas under 3rd-ÅR (50.00% årligen)
