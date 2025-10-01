Företagskatalog
CLEAR Mjukvaruingenjör Löner i India

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på CLEAR uppgår till ₹1.84M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CLEARs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.84M
Nivå
Software Engineer I
Grundlön
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på CLEAR?

₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

20%

ÅR 1

30%

ÅR 2

50%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På CLEAR omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 30% intjänas under 2nd-ÅR (30.00% årligen)

  • 50% intjänas under 3rd-ÅR (50.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post.

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at CLEAR in India sits at a yearly total compensation of ₹7,927,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the Mjukvaruingenjör role in India is ₹1,836,238.

Andra resurser