Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på CLEAR uppgår till ₹1.84M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CLEARs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ÅR 1
30%
ÅR 2
50%
ÅR 3
På CLEAR omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
30% intjänas under 2nd-ÅR (30.00% årligen)
50% intjänas under 3rd-ÅR (50.00% årligen)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel