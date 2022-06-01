Företagskatalog
CLEAR Löner

CLEARs löneintervall sträcker sig från $6,651 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $418,000 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CLEAR. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend-mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruutveckling
Median $418K
Produktdesigner
Median $188K

Produktchef
Median $250K
Teknisk programchef
Median $200K
Chef för verksamhetsoperationer
$72.4K
Kundservice
$42K
Datavetare
$201K
Marknadsföring
$121K
Rekryterare
$191K
Försäljning
$6.7K
Cybersäkerhetsanalytiker
$113K
Intjäningsschema

20%

ÅR 1

30%

ÅR 2

50%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På CLEAR omfattas RSUs av ett 3-årigt intjäningsschema:

  • 20% tjänar in i 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 30% tjänar in i 2nd-ÅR (30.00% årligen)

  • 50% tjänar in i 3rd-ÅR (50.00% årligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på CLEAR är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total kompensation på $418,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på CLEAR är $191,453.

