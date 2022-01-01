Företagskatalog
Clear Street
Clear Street Löner

Clear Streets löneintervall sträcker sig från $112,435 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $323,339 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Clear Street. Senast uppdaterad: 8/20/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend-mjukvaruingenjör

Finansanalytiker
$284K
IT-teknolog
$112K

Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Clear Street omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (25.00% årligen)

FAQ

The highest paying role reported at Clear Street is Mjukvaruutvecklare at the L5 level with a yearly total compensation of $323,339. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clear Street is $231,000.

