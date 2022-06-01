Clear Capital Löner

Clear Capitals löneintervall sträcker sig från $44,880 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $150,000 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Clear Capital . Senast uppdaterad: 8/24/2025