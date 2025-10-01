Företagskatalog
Clarivate Analytics
  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Datavetare Löner i Greater Barcelona Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in Greater Barcelona Area på Clarivate Analytics uppgår till €71.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Clarivate Analyticss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€71.3K
Nivå
Senior
Grundlön
€64K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Clarivate Analytics?

€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area ligger på en årlig total ersättning på €77,416. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Clarivate Analytics för Datavetare rollen in Greater Barcelona Area är €72,692.

Andra resurser