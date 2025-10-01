Clari Mjukvaruingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Clari varierar från $135K per year för L1 till $364K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $190K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Claris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) $135K $127K $6.3K $1.7K L2 Software Engineer 2 $167K $165K $1.5K $0 L3 Senior Software Engineer $211K $198K $13.3K $0 L4 Staff Software Engineer $224K $211K $12.6K $0 Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Clari omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Clari omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Clari ?

