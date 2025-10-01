Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Clari varierar från $135K per year för L1 till $364K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $190K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Claris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Clari omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel