Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Clari varierar från ₹2.31M per year för L1 till ₹7.55M per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.38M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Claris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Clari omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
