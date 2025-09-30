Clari Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Clari varierar från ₹2.31M per year för L1 till ₹7.55M per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹4.38M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Claris totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) ₹2.31M ₹2.15M ₹105K ₹52.5K L2 Software Engineer 2 ₹3.59M ₹3.38M ₹177K ₹32.8K L3 Senior Software Engineer ₹4.66M ₹4.37M ₹228K ₹57.1K L4 Staff Software Engineer ₹7.55M ₹7.04M ₹512K ₹0 Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Clari omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Clari omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Clari ?

