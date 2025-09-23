Företagskatalog
Cityblock Health
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Cityblock Health Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in United States på Cityblock Health uppgår till $173K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cityblock Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Totalt per år
$173K
Nivå
L2
Grundlön
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cityblock Health?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Cityblock Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $193,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cityblock Health för Produktchef rollen in United States är $173,000.

Andra resurser