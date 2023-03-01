City of Seattle Löner

City of Seattles löner varierar från $96,361 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $201,000 för en Elektroingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på City of Seattle . Senast uppdaterad: 9/11/2025