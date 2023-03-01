Företagskatalog
City of Seattle
City of Seattle Löner

City of Seattles löner varierar från $96,361 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $201,000 för en Elektroingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på City of Seattle. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Informationsteknolog (IT)
Median $135K
Chef för affärsoperationer
$172K
Affärsanalytiker
$161K

Civilingenjör
$127K
Elektroingenjör
$201K
Programchef
$105K
Projektledare
$153K
Mjukvaruingenjör
$152K
Teknisk programchef
$96.4K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på City of Seattle är Elektroingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på City of Seattle är $152,235.

