Mjukvaruingenjör-ersättning in Mumbai Metropolitan Region på CitiusTech uppgår till ₹614K per year för Software Engineer I. Det yearliga medianersättningspaketet in Mumbai Metropolitan Region uppgår till ₹727K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CitiusTechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
