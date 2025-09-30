Företagskatalog
Citadel
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • United Kingdom

Citadel Mjukvaruingenjör Löner i United Kingdom

Mjukvaruingenjör-ersättning in United Kingdom på Citadel varierar från £197K per year för L1 till £300K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £286K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
£121K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Systemingenjör

Kvantitativ Utvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Citadel in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £416,816. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Citadel för Mjukvaruingenjör rollen in United Kingdom är £289,630.

