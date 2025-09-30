Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Citadel varierar från $408K per year för L1 till $643K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $570K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
