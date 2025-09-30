Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Chicago Area på Citadel varierar från $290K per year för L1 till $553K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Chicago Area uppgår till $400K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
