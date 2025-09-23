Företagskatalog
Citadel
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Citadel Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in United States på Citadel uppgår till $325K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $350K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Produktchef ב-Citadel in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $750,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Citadel עבור תפקיד Produktchef in United States הוא $340,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Citadel

Relaterade företag

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Se alla företag ➜

Andra resurser