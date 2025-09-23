Produktchef-ersättning in United States på Citadel uppgår till $325K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $350K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
