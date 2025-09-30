Företagskatalog
Citadel
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Information Technologist (IT)

  • Alla Information Technologist (IT) löner

  • New York City Area

Citadel Information Technologist (IT) Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Information Technologist (IT) in New York City Area på Citadel uppgår till $395K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Totalt per år
$395K
Nivå
hidden
Grundlön
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$150K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Information Technologist (IT) erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Citadel in New York City AreajobFamilies.Information Technologist (IT)职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$425,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Citadel in New York City AreajobFamilies.Information Technologist (IT)职位的年度总薪酬中位数为$390,000。

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Citadel

Relaterade företag

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Se alla företag ➜

Andra resurser