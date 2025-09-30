Företagskatalog
Citadel
  • Löner
  • Finansanalytiker

  • Alla Finansanalytiker löner

  • New York City Area

Citadel Finansanalytiker Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Finansanalytiker in New York City Area på Citadel uppgår till $260K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Totalt per år
$260K
Nivå
L1
Grundlön
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Finansanalytiker på Citadel in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $800,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Citadel för Finansanalytiker rollen in New York City Area är $250,000.

Andra resurser