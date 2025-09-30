Datavetare-ersättning in New York City Area på Citadel varierar från $301K per year för L1 till $625K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $291K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
