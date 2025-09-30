Företagskatalog
Citadel
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Hong Kong (SAR)

Citadel Datavetare Löner i Hong Kong (SAR)

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Vi behöver bara 4 fler Datavetare inlämningars hos Citadel för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

HK$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Kvantitativ Forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Citadel in Hong Kong (SAR) ligger på en årlig total ersättning på HKHK$386,831. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Citadel för Datavetare rollen in Hong Kong (SAR) är HKHK$300,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Citadel

Relaterade företag

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Se alla företag ➜

Andra resurser