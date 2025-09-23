Företagskatalog
Citadel
Citadel Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Citadel varierar från $294K per year för L1 till $473K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $250K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

Inkluderade titlar

Kvantitativ Forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Citadel in United States ligger på en årlig total ersättning på $473,333. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Citadel för Datavetare rollen in United States är $200,000.

Andra resurser