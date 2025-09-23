Affärsanalytiker-ersättning in United States på Citadel varierar från $155K per year för L2 till $350K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $325K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
