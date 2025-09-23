Företagskatalog
Citadel
  • Löner
  • Affärsanalytiker

  • Alla Affärsanalytiker löner

Citadel Affärsanalytiker Löner

Affärsanalytiker-ersättning in United States på Citadel varierar från $155K per year för L2 till $350K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $325K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Citadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Citadel?

Vanliga frågor

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Affärsanalytiker hos Citadel in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $475,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Citadel for Affärsanalytiker rollen in United States er $250,000.

