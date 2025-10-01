Företagskatalog
Cisco
Cisco Hårdvaruingenjör Löner i Greater Boston Area

Hårdvaruingenjör-ersättning in Greater Boston Area på Cisco uppgår till $298K per year för Grade 12. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Boston Area uppgår till $215K.

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Hårdvaruingenjör at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Hårdvaruingenjör role in Greater Boston Area is $220,000.

