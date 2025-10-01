Företagskatalog
Cisco
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Spain

Cisco Datavetare Löner i Spain

Datavetare-ersättning in Spain på Cisco uppgår till €110K per year för Grade 11. Det yearliga medianersättningspaketet in Spain uppgår till €110K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciscos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Datavetare at Cisco in Spain sits at a yearly total compensation of €112,391. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Datavetare role in Spain is €109,675.

