Företagskatalog
Cisco
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Kundsuccess

  • Alla Kundsuccess löner

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Kundsuccess Löner i Raleigh-Durham Area

Medianersättningspaketet för Kundsuccess in Raleigh-Durham Area på Cisco uppgår till $131K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciscos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Totalt per år
$131K
Nivå
G10
Grundlön
$119K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cisco?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Kundsuccess erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundsuccess på Cisco in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig total ersättning på $191,160. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cisco för Kundsuccess rollen in Raleigh-Durham Area är $132,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cisco

Relaterade företag

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Se alla företag ➜

Andra resurser