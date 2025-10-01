Affärsutveckling-ersättning in San Francisco Bay Area på Cisco varierar från $224K per year för Grade 10 till $504K per year för Grade 13. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $400K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciscos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$224K
$164K
$33.3K
$26.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)