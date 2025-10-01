Affärsanalytiker-ersättning in Raleigh-Durham Area på Cisco varierar från $77K per year för Grade 4 till $140K per year för Grade 10. Det yearliga medianersättningspaketet in Raleigh-Durham Area uppgår till $88.2K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciscos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)