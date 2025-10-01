Företagskatalog
Cisco
Cisco Affärsanalytiker Löner i Raleigh-Durham Area

Affärsanalytiker-ersättning in Raleigh-Durham Area på Cisco varierar från $77K per year för Grade 4 till $140K per year för Grade 10. Det yearliga medianersättningspaketet in Raleigh-Durham Area uppgår till $88.2K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciscos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsanalytiker på Cisco in Raleigh-Durham Area ligger på en årlig total ersättning på $140,167. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cisco för Affärsanalytiker rollen in Raleigh-Durham Area är $88,000.

Andra resurser