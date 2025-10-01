Företagskatalog
Cisco
Cisco Affärsoperationer Löner i San Francisco Bay Area

Medianersättningspaketet för Affärsoperationer in San Francisco Bay Area på Cisco uppgår till $175K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ciscos totala ersättningspaket.

Medianpaket
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Totalt per år
$175K
Nivå
hidden
Grundlön
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cisco?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cisco omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Affärsoperationer at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $355,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Affärsoperationer role in San Francisco Bay Area is $182,700.

