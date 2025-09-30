Företagskatalog
Cirrus Logic
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Hårdvaruingenjör

  • Alla Hårdvaruingenjör löner

  • United Kingdom

Cirrus Logic Hårdvaruingenjör Löner i United Kingdom

Medianersättningspaketet för Hårdvaruingenjör in United Kingdom på Cirrus Logic uppgår till £73.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cirrus Logics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Totalt per år
£73.8K
Nivå
Senior Engineer
Grundlön
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bonus
£5.1K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Cirrus Logic?

£121K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Hårdvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på Cirrus Logic in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £152,372. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cirrus Logic för Hårdvaruingenjör rollen in United Kingdom är £68,905.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cirrus Logic

Relaterade företag

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Se alla företag ➜

Andra resurser