Cirrus Logic Hårdvaruingenjör Löner i Greater Austin Area

Medianersättningspaketet för Hårdvaruingenjör in Greater Austin Area på Cirrus Logic uppgår till $200K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cirrus Logics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Totalt per år
$200K
Nivå
L6
Grundlön
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
10 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Cirrus Logic?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på Cirrus Logic in Greater Austin Area ligger på en årlig total ersättning på $296,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cirrus Logic för Hårdvaruingenjör rollen in Greater Austin Area är $195,000.

