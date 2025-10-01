Företagskatalog
Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft Mjukvaruingenjör Löner i Duluth-Superior Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Duluth-Superior Area på Cirrus Aircraft uppgår till $76K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cirrus Aircrafts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Totalt per år
$76K
E 1
$76K
$0
$0
1 År
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Cirrus Aircraft?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area ligger på en årlig total ersättning på $125,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cirrus Aircraft för Mjukvaruingenjör rollen in Duluth-Superior Area är $76,000.

Andra resurser